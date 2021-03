Sardegna: Orrù (Progressisti), nell'isola rifiuti pericolosi provenienti da Nord e Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tonnellate di rifiuti pericolosi, contenenti amianto puro ridotto in polvere o a pezzi, provenienti dal Nord e Centro Italia e destinati alla Sardegna per essere smaltiti. Lo denuncia la consigliera regionale del gruppo dei Progressisti Maria Laura Orrù: "Nelle ultime settimane alcuni organi di stampa e diverse associazioni ambientaliste stanno denunciando un fatto gravissimo - ha spiegato Orrù -. I mezzi partono da Livorno per Olbia e Cagliari, per poi raggiungere la discarica della Riverso, vicino a Carbonia". "Quali misure di vigilanza e controllo stanno attuando gli assessori competenti - ha concluso Orrù - per accertarsi che quanto accade sia rispettoso della normativa nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti speciali?". Maria Laura Orrù ha presentato sul tema un'interrogazione, a firma di tutto il gruppo dei Progressisti. (Rsc)