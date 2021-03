Whirlpool: prefetto di Napoli incontra delegazione dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata odierna una delegazione sindacale rappresentativa dei lavoratori dello stabilimento Whirlpool-Emea di Napoli, in presidio dinanzi al palazzo del governo, è stata ricevuta dal prefetto di Napoli Marco Valentini". L'annuncio in una nota della prefettura: "I segretari confederali di categoria hanno rappresentato il persistere dello stato di tensione dei circa 400 lavoratori coinvolti nella dismissione dello stabilimento, che si inquadra in un contesto sociale ed economico già fortemente critico. La delegazione, richiamando la manifestazione nazionale prevista per la giornata di domani, ha formulato l’auspicio della pronta ripresa del confronto sulla questione nell’ambito del tavolo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico". E infine: "Il prefetto ha espresso vicinanza ai lavoratori comunicando che saranno sensibilizzate al riguardo le autorità di governo".(Ren)