Energia: accordo Gse-commissario sisma per mettere a sistema incentivi conto termico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo con il Gse, che intendo ringraziare, è molto importante perché consente di combinare al meglio e mettere a sistema le risorse pubbliche che già sono a disposizione, per un obiettivo strategico come la ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016, che è finalmente partita e che può rappresentare un’opportunità per l’intero Paese", ha detto il commissario Legnini. "Gli incentivi del Gse per l’efficientamento degli edifici pubblici, insieme a quelli del super ecobonus per le abitazioni private, possono così essere sommati ai fondi pubblici per la ricostruzione post-sisma, rafforzando concretamente", ha aggiunto il commissario, "la possibilità di conseguire agli obiettivi del processo di transizione ecologica intrapreso dalla Ue e dal governo per realizzare un nuovo modello di sviluppo. Anche le linee di azione proposte per il Centro Italia nel Recovery fund saranno in grado di dare un’ulteriore spinta per la ricostruzione di città e paesi sicuri e sostenibili dal punto di vista energetico ed ambientale". (Com)