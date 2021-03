Governo: Cdm rinuncia in modo parziale a impugnativa legge regione Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi giovedì 25 marzo 2021, alle ore 10.15 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi. Segretario, il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha deciso di rinunciare, in modo parziale, alla impugnativa della legge della regione Abruzzo numero 29 del 13/10/2020 recante “Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983 numero 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia" in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio. (Com)