Sardegna: nuovo collegamento merci fra Olbia e Marina di Carrara

- E' attiva da oggi la linea merci per fra Olbia e Marina di Carrara. La opera il gruppo Grendi, operatore storico di logistica e trasporti via mare e via terra. Salgono dunque ad otto i collegamenti settimanali con la Sardegna. La nuova linea merci con il nord della Sardegna si aggiunge ai collegamenti con Cagliari dove il Gruppo gestisce un hub per lo smistamento dei prodotti di importanti brand. In piena emergenza Covid il gruppo Grendi ha portato avanti la sua strategia di crescita sull'isola che ha visto investimenti anche in un centro distribuzione merci a Olbia, in aggiunta a quelli di Cagliari e Sassari. Inoltre, in termini di occupazione sono circa 250 i collaboratori diretti e dell'indotto impiegati in Sardegna. Un numero destinato a crescere con l'aumento programmato delle attività. (segue) (Rsc)