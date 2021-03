Sardegna: Volotea potenzia la base di Elmas, 350.000 posti in vendita per 15 destinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli di Cagliari e annuncia, per l'estate 2021, un incremento del 19 per cento, rispetto al 2019, nella sua capacità di trasporto passeggeri a livello locale. Per i prossimi mesi, il vettore collegherà lo scalo sardo, dove 2 anni fa è stata inaugurata una sua base, con 15 destinazioni, otto domestiche e sette internazionali. Ma le novità non sono finite qui. Volotea, infatti, ha anche confermato maggiori frequenze nei collegamenti tra Cagliari e Venezia, Verona, Torino e Genova. "Con circa 350.000 posti in vendita a livello locale, pari a un incremento del 19 per cento rispetto al 2019, siamo felici di rafforzare la nostra presenza presso l'aeroporto cagliaritano - ha commentato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Operiamo presso lo scalo 15 rotte, per decollare verso otto tra le più importanti città italiane e sette destinazioni all'estero. Per l'estate 2021, inoltre, aumentiamo le frequenze sulle rotte alla volta di Genova, Torino, Venezia e Verona. Crediamo molto nel potenziale turistico dello scalo dove, due anni fa, abbiamo inaugurato una delle nostre basi operative. Grazie alla nostra offerta - ha continuato Muñoz -, puntiamo a rafforzare la connettività del sud Sardegna, sostenendo il tessuto economico locale, duramente colpito dalla recente pandemia Covid-19. Infine, a seguito di una serie di misure di sicurezza implementate, garantiamo per passeggeri ed equipaggi, voli all'insegna della massima sicurezza e tranquillità". (segue) (Rsc)