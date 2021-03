Campania: Grimaldi (M5s), interrogazione a ministro Interni su presunte pressioni a Castel Volturno (Ce)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato M5s Nicola Grimaldi ha scritto un'interrogazione al ministro degli Interni Luciana Lamorgese per chiedere lumi sulla vicenda attorno al consiglio comunale di Castel Volturno (Ce). Nel documento, Grimaldi ha affermato: "Sei consiglieri comunali del comune di Castel Volturno, il 15 marzo scorso, hanno denunciato al comando della Guardia di Finanza delle anomalie verificatesi all’interno dell’amministrazione comunale, in ordine alle dimissioni rassegnate, qualche mese prima, dall’assessore ai lavori pubblici; dalle dichiarazioni contenute all’interno della denuncia, è evidente che l’assessore sia stato costretto a dimettersi, non per sua volontà, ma per effetto di pesanti pressioni esterne all’apparato amministrativo e non di tipo politico: - peraltro, lo stesso assessore uscente, in una intervista rilasciata sul quotidiano online “Informare”, ha confermato di essere stato oggetto di pesanti pressioni da parte di persone esterne all’amministrazione che ripetutamente gli avrebbero chiesto di dimettersi, ma alle cui minacce non avrebbe mai ceduto". Dunque ha aggiunto: "Le pressioni denunciate per iscritto dall’ex assessore sono state confutate solo durante la seduta del consiglio comunale del 12 febbraio scorso, allorquando il sindaco ha comunicato le dimissioni dell’ex assessore, per sopravvenute esigenze familiari e di salute". Grimaldi ha poi continuato: "Per il sindaco, le dichiarazioni rilasciate dall’assessore a mezzo stampa sono completamente false ed infondate, finalizzate esclusivamente a gettare ombre e discredito sull’intera amministrazione comunale; a parte una laconica smentita verbale, il sindaco non ha provveduto a querelare per calunnia o diffamazione l’ex assessore, alimentando ancor di più il fondato timore che i suddetti condizionamenti siano reali". (segue) (Ren)