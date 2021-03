Energia: accordo Gse-commissario sisma per mettere a sistema incentivi conto termico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzare gli incentivi finanziari del Gse, il Gestore dei servizi energetici, per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, che devono essere ricostruiti dopo il sisma del 2016. Il commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, e Francesco Vetrò, presidente del Gse, società del ministero dell’Economia che promuove la transizione ecologica con il sostegno alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, hanno firmato oggi un Protocollo d’Intesa per favorire l’integrazione fra gli incentivi del conto termico del Gse con i finanziamenti dello Stato per la riparazione degli edifici pubblici ed in tal modo, e cofinanziare la ricostruzione delle strutture strategiche nel cratere. Il cofinanziamento dei progetti che, grazie all’intesa, saranno qualificati con esito positivo dal Gse, consentiranno di liberare risorse che i Comuni potranno destinare ad altre opere pubbliche sul territorio, indirizzando al meglio gli investimenti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dalla Ue per il 2030. Ai Comuni, anche grazie agli Uffici speciali per la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, sarà fornita assistenza individuale per l’uso combinato dei fondi commissariali con gli incentivi previsti dal conto termico, che mette a disposizione 200 milioni di euro l’anno per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici. L’intesa prevede che sia data priorità alla riqualificazione delle scuole, ai progetti relativi all’edilizia sanitaria e a quella residenziale pubblica, ad impianti sportivi pubblici, luoghi della cultura ed altri edifici di proprietà degli enti locali (come uffici o musei). (segue) (Com)