Energia: accordo Gse-commissario sisma per mettere a sistema incentivi conto termico (3)

"La firma di oggi è un accordo oltre l'accordo, perché frutto di un dialogo che ha avuto sin da subito l'obiettivo di avviare una nuova stagione per tutti i territori colpiti dal sisma del 2016/17. L'adozione di un modello di ricostruzione sostenibile è una concreta opportunità di sostegno, riqualificazione e ripopolamento di questi luoghi fragili, per lo più piccoli Comuni e Aree interne, dall'incredibile potenziale", ha dichiarato l'amministratore delegato del Gse, Roberto Moneta, aggiungendo: "Già da oggi il Comitato di coordinamento e i direttori degli Uffici speciali regionali per la ricostruzione, rappresentanti dei 140 Comuni colpiti, lavoreranno per avviare una programmazione condivisa degli interventi compatibili con gli incentivi Gse, molti dei quali cumulabili, e anche per estendere il supporto ai 502 Comuni fuori cratere. Facciamo tesoro dell'esperienza del comune di Costacciaro, primo beneficiario della sinergia tra le risorse commissariali e il conto termico, e replichiamo velocemente questa esperienza di successo".