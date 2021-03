Calabria: de Magistris, orgoglioso del movimento Dema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è tenuta in webinar la riunione, molto partecipata, con i militanti del movimento Dema della Calabria. Voglio ringraziare tutte e tutti per l'impegno civico e politico, per la competenza e la passione che mettete al servizio della Calabria. Sono orgoglioso di guidare il movimento e sono fiero di questa lotta calabrese che faremo insieme. Un ringraziamento particolare al nostro coordinatore per il mezzogiorno Michele Conia che sta realizzando un ottimo lavoro". Lo ha affermato in una nota Luigi de Magistris sindaco di Napoli e candidato presidente della Regione Calabria. (Ren)