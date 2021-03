Covid: De Luca, al via in Campania consegne card passaporto vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi sono state consegnate 170.000 card di avvenuta vaccinazione al personale sanitario che ha completato la somministrazione con la seconda dose. Sono circa 4 milioni le card di passaporto vaccinale già ordinate e saranno consegnate a tutti i cittadini vaccinati. L’obiettivo è utilizzare tale certificazione per rilanciare interi settori economici, in particolare il comparto turistico, cercando di legare la straordinaria offerta dei nostri territori alla certificazione di immunità degli operatori del settore”. Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)