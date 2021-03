Covid: Gava, FVG prima Regione per vaccinati, modello che inorgoglisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia "è al primo posto in Italia per numero di vaccinati, ha già immunizzato il 5,8 per cento della popolazione e mentre altrove si perde tempo tra discutibili corsie preferenziali e si trascurano i più fragili, ci sono più di 27 mila prenotazioni per la fascia di età 75-79 anni e vulnerabili. Sono numeri che raccontano il Friuli Venezia Giulia come un modello di efficienza e di organizzazione e che dovrebbero inorgoglire non solo i friulani, ma tutta l’Italia. È un successo del quale bisogna dare atto al governatore Massimiliano Fedriga e al vice Riccardo Riccardi che, però, non avrebbe mai raggiunto tali dimensioni senza la grande generosità del personale medico e sanitario che vive e lavora in Regione. Con spirito di sacrificio e animati solo dal desiderio di dare una mano e salvare vite umane, abbiamo assistito a primari-luminari che si prestano a fare iniezioni in batteria, medici che saltano riposi e non badano nemmeno più ai turni, infermieri operativi h24: non so se riusciranno a vincere il Nobel come meritano, ma hanno rappresentato - e continuano a farlo - l’immagine dell’Italia migliore e dimostrato che il loro non è solo un 'mestiere', ma una vera e propria missione". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Transizione ecologica, Vannia Gava, deputata della Lega. (Com)