Covid: Boccia, momento ancora drammatico, grazie ad amministratori locali sempre in prima linea

- "In un momento ancora difficile e drammatico per la storia del nostro Paese nel quale le varianti del virus riempiono gli ospedali, facendo ancora tante vittime, con un'età dei contagi sempre più bassa, abbiamo il dovere di restare uniti nel Paese e nei rapporti istituzionali. Dobbiamo semplicemente ringraziare gli amministratori locali a tutti i livelli, sindaci e presidenti di Regione, di tutti gli schieramenti che ogni giorno devono affrontare emergenze di portata straordinaria. Gli amministratori locali vivono in trincea i momenti drammatici che toccano le rispettive comunità. A questi servitori dello Stato, che ci aiutano quotidianamente nell'affrontare i problemi veri della gente, il Pd non può che dire grazie". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato e responsabile Regioni ed Enti locali del Partito democratico. (Com)