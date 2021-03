Napoli: blitz della Finanza in due negozi, sequestrate migliaia di mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri di Napoli hanno sottoposto a sequestro 3.850 mascherine senza marchio Ce e senza istruzioni in italiano oltre ad altri 300 dispositivi facciali riportanti loghi commerciali che sarebbero risultati contraffatti. In un altro negozio a Portici, poi, i militari hanno sottoposto a sequestro 700 mascherine con attestazioni ritenute falsificate oltre a 5.400 capi di abbigliamento contraffatti e 127mila prodotti per l'illuminazione senza informazioni in italiano. I due titolari, una 40enne e un 59enne entrambi di origine cinese, sono stati denunciati. (Ren)