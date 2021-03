Sardegna: Volotea potenzia la base di Elmas, 350.000 posti in vendita per 15 destinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta Volotea si conferma un partner strategico per lo scalo di Cagliari Elmas, confermando il ruolo centrale della sua base annuale inaugurata nel 2019 che ha visto fino ad oggi la creazione di oltre 60 posti di lavoro locali con due aerei basati 12 mesi all'anno - ha dichiarato Renato Branca, amministratore delegato Sogaer -. Il nuovo network estivo conferma un trend costantemente in crescita, con una forte presenza su tutto il territorio nazionale con ben otto destinazioni, molte delle quali operate anche in inverno, e la crescita ulteriore del network internazionale con sette destinazioni. Cagliari si conferma una destinazione capace di garantire livelli di riempimento degli aeromobili in tutti i mesi dell'anno, rendendo particolarmente fruttuosa la partnership con Volotea e assicurando lo sviluppo in prospettiva di ripresa del mercato". Da Cagliari sono disponibili 15 collegamenti Volotea, otto domestici (Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona) e sette internazionali verso Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes, Strasburgo e Tolosa) e Repubblica Ceca (Praga). (Rsc)