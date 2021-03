Campania: Grimaldi (M5s), interrogazione a ministro Interni su presunte pressioni a Castel Volturno (Ce) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi ha spiegato: "All’interno del consiglio comunale, peraltro, crescono forti preoccupazioni per il fondato timore che la funzione pubblica di amministratori locali, quale sono chiamati a svolgere, possa essere stata seriamente compromessa o condizionata dall’azione di terzi; di recente, anche una funzionaria comunale ha indirizzato una nota al sindaco ed a tutti i consiglieri comunali, in cui mette in luce una serie di gravi omissioni, ovvero di scelte gravissime da parte dell’amministrazione, concernenti l’area dei servizi sociali e culturali tali da pregiudicare o impedire la regolare erogazione dei servizi". Infine ha concluso: "Come conclude la funzionaria stessa, all’interno della sua nota, le decisioni assunte dal sindaco sarebbero il frutto di considerazioni e suggerimenti provenienti da soggetti terzi che sine titulo ruoterebbero intorno alla sua figura e all’interno degli uffici comunali, distraendolo dal fluido agire dell’azione amministrativa e impedendo un adeguato, chiaro, e necessario confronto con i funzionari dell’ente che rappresenta, tanto premesso, si chiede si sapere: se il ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga opportuno intervenire, con urgenza, per verificare se quanto denunciato dai consiglieri comunali corrisponda al vero, e se sussistano concreti elementi per ipotizzare che l’amministrazione comunale di Castel Volturno possa essere, tutt’ora, oggetto di pressioni o condizionamenti esterni all’apparato amministrativo e non di tipo politico". (Ren)