Piemonte: Regione, lettera minatoria all'assessore alla sanità Icardi

- "A nome del Consiglio regionale desidero esprimere solidarietà e vicinanza all’assessore Luigi Icardi per la lettera minatoria ricevuta nella serata di ieri. Sono gesti inaccettabili che vanno condannati affinché venga fermata ogni forma di intimidazione nel rispetto della democrazia. Spero che si tratti di uno stupido mitomane, in una situazione di emergenza come quella attuale, sarebbe grave che qualcuno cercasse di generare panico". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia. Una busta indirizzata a Icardi con la scritta "esplosivo" è arrivata ieri a Torino, nella sede dell'assessorato regionale alla Sanità in corso Regina Margherita. All'interno una sostanza che potrebbe essere topicida. Sull'accaduto indaga la Digos. (Rpi)