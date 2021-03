© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Liguria "il 5,10 per cento della popolazione ha già completato il ciclo vaccinale, contro una media italiana del 4,40 per cento. Questo ci pone al sesto posto tra le Regioni italiane, settimo se consideriamo anche la Provincia autonoma di Bolzano". Lo afferma su Twitter il presidente della regione Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti. (Rin)