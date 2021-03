Sardegna: Solinas ricorda le vittime delle Fosse Ardeatine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gavino Delunas di Padria, impiegato alle Poste; Salvatore Canalis di Tula, docente di lettere; Pasquale Cocco, studente sedilese; Candido Manca di Dolianova; l'avvocato di Narbolia Giuseppe Medas; Sisinnio Mocci di Villacidro; il sottotenente di Vascello Agostino Napoleone, cagliaritano; Ignazio Piras di Illorai, contadino, partigiano che operava nella zone di Civitavecchia, Allumiere e Tolfa; Gerardo Sergi, nato a Portoscuso il 25 marzo del 1918, S.Ten. Cc.Rr., appartenente al Fronte militare. Sono le vittime sarde, 9 in tutto, dell'eccidio delle Fosse Ardeatine di cui ricorre oggi il 77mo anniversario. Una delle pagine più tragiche della recente storia d'Italia che è stata ricordata oggi dal presidente della regione Sardegna, Christian Solinas. "Quei morti,- ha detto Solinas - ci testimoniano con il loro sacrificio la necessità di costruire una società pacifica, solidale, ancorata ai valori dell'amicizia tra i popoli. Il nostro omaggio - dice ancora il presidente Solinas - va a tutte le 355 vittime, ed in particolare ai 9 nostri conterranei che caddero innocenti. Tra loro anche un indimenticato artista, 'su rusignolu de Padria', grande cantante e chitarrista in lingua sarda, nato a Padria nel 1895, impiegato alle Poste, sardista e partigiano di Giustizia e Libertà a Roma". (Rsc)