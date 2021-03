Campania: Alaia, al fianco dei medici del 118 per garantire prestazioni di qualità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Emilio Borrelli (Più Europa, Liberaldemocratici,Moderati,Verde Europa) ha affermato: "Il 118 è un servizio fondamentale e va mantenuto nel settore pubblico per il quale l'unica vera soluzione è quella legislativa e va costruita perfettamente per evitare impugnative. A tal fine, al presidente della commissione chiedo di verificare la soluzione praticabile presso la struttura commissariale per incanalare una soluzione efficace ed inattaccabile". Luigi Abbate (Noi campani, Campania Libera Psi) ha detto: "E' fondamentale chiarire la questione con la Corte dei Conti ed adottare una proposta di legge per risolvere la problematica e rilanciare il 118 e la sanità territoriale". Loredana Raia (Pd) ha affermato: "Questa audizione è molto utile perché schiera il consiglio regionale al fianco dei medici del 118 - ha concluso la vice presidente Loredana Raia (Pd) , che ha aggiunto: "si sta ricercando una soluzione concreta, efficace e definitiva perché il 118 e' un servizio fondamentale e dobbiamo essere solo grati ai medici dell'emergenza sanitaria che hanno fronteggiato e stanno fronteggiano l'emergenza pandemica con professionalità e abnegazione rappresentando un solido punto di riferimento per i cittadini ed un pilastro della sanità campana". (Ren)