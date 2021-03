Covid: Piemonte, primo paziente curato con anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo trattamento con anticorpi monoclonali in un paziente Covid-19 nella Regione Piemonte. Oggi, nell’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria, è stata effettuata la somministrazione ad un paziente che presentava le caratteristiche adatte. Lo annuncia l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi. "Insieme al protocollo delle cure domiciliari e ai vaccini – osserva Icardi -, gli anticorpi monoclonali forniscono al Piemonte un’arma in più contro covid-19 nella fase precoce della malattia. E’ un’opportunità importante, perché consente di affrontare il virus in modo attivo, senza aspettare l’aggravarsi del quadro clinico del paziente. In questo caso, si tratta di una cura da praticare in ambulatorio specializzato o in ospedale, ma l’aspetto fondamentale rimane la corretta e tempestiva interazione tra il sistema di medicina territoriale e gli ospedali. Una strategia che in Piemonte sta producendo risultati molto incoraggianti". (segue) (Rpi)