Sardegna: nuovo collegamento merci fra Olbia e Marina di Carrara (2)

- "La pandemia ha dimostrato la rilevanza della logistica nella catena di distribuzione di valore della nostra economia - afferma Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi Spa -. Ottimizzare le attività di trasferimento delle merci in modo da ridurre costi e impatto ambientale oggi è un percorso obbligato. Il nostro sistema di logistica sostenibile punta da tempo sull'utilizzo di unità di carico e modalità di carico della nave che unite allo sviluppo di percorsi intermodali offrono ai clienti un risparmio rilevante di emissioni per tonnellata trasportata. Con questa logica abbiamo investito sia sull'aumento dei collegamenti con il sud dell'isola che sullo scalo a Olbia e su una seconda nave con maggiore capacità di carico e potenza, per continuare a crescere insieme al territorio in cui operiamo". (segue) (Rsc)