Campania: Alaia, nessuna privatizzazione del 118

- "Non ci sarà alcuna privatizzazione del 118, non solo perché si tratta di un'ipotesi non contemplata dal governo regionale, ma anche perché non sarebbe concretamente praticabile e si tradurrebbe in un danno enorme per il Ssr. Ci sarà invece l'impegno congiunto e unanime di Commissione sanità e Consiglio regionale per approvare celermente una legge che sani quelle che la Corte dei Conti considera illegittimità nella corresponsione dell'indennità aggiuntiva ai medici del servizio emergenza." Lo ha dichiarato Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania: "La decisione di sospendere le procedure di recupero delle indennità erogate ai medici del 118 è un primo significativo passo verso la soluzione di una vertenza che colpisce professionalità con un prezioso background di esperienza e competenza, impegnato in un servizio particolarmente usurante e delicato, a maggior ragione ora, nella fase emergenziale che stiamo attraversando per via della pandemia da Covid". (segue) (Ren)