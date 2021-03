Vaccino: Occhiuto (FI), bene Draghi, dosi subito a over 80 e sprint Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premier Draghi ha fatto bene a porre l'attenzione sulla necessità di vaccinare innanzitutto gli ultraottantenni. Noi abbiamo due problemi: il tasso di letalità del virus e la pressione sulla rete ospedaliera. E questi due fattori interessano soprattutto i più anziani. Se vacciniamo velocemente gli over 80 potremo gradualmente riaprire". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a "Start" su SkyTg24. "Nelle ultime settimane il rapporto con le Regioni è comunque migliorato. Si è passati da un rapporto competitivo, che c'era con il vecchio governo, ad un rapporto collaborativo. In alcuni casi le Regioni avevano iniziato il loro piano di vaccinazioni prima del piano nazionale. Quando le cose non vanno - ha concluso - è giusto che il presidente del Consiglio si faccia sentire anche rispetto alle Regioni, ma attenzione a ritenere che le colpe siano solo loro". (Rin)