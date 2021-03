Napoli: via a manifestazione d'interesse per enti che vogliono contribuire a decoro urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Napoli e la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli è stato notevolmente velocizzato l'iter procedurale relativo all'esecuzione di interventi a vario titolo, anche associativo o di volontariato, per la pulitura di superfici di beni pubblici o privati, sottoposti a tutela, interessati da vandalismo grafico o affissioni abusive". Lo ha annunciato il Comune di Napoli in una nota: "Oggi, questo protocollo è arricchito da una nuova manifestazione di interesse, diretta ad enti, associazioni e cittadini che a titolo gratuito vogliono contribuire al decoro urbano. L'avviso pubblico è corredato da un elenco di di 42 monumenti che possono già essere oggetto di intervento. La lista è stata redatta, a titolo indicativo, dal servizio valorizzazione della città storica sito Unesco del Comune di Napoli, di concerto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli. Si tratta di monumenti e porzioni di essi, ricadenti in area pubblica e di proprietà comunale, che potranno essere oggetto di intervento. La domanda dovrà essere inoltrata entro il 25 giugno 2021". L'assessore Luigi Felaco ha spiegato: "Abbiamo scelto di semplificare le procedure per agevolare l'acquisizione delle proposte di pulizia e cura dei monumenti da parte di cittadini, quale gesto di attenzione e premura verso il patrimonio culturale e storico della città. Ringraziamo la Soprintendenza di Napoli per questa proficua collaborazione a sostegno delle iniziative di cittadinanza attiva". (Ren)