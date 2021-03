Piemonte: 34 milioni dal governo per edilizia scolastica, programmati 13 interventi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’approvazione ministeriale dei piani, saranno definite le modalità di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi, i cui finanziamenti saranno erogati direttamente dal Ministero agli enti locali beneficiari. Anche in assenza di copertura finanziaria ufficiale, gli enti locali possono ricorrere a un avviso di pre-informazione per la manifestazione di interesse all'affidamento tramite procedura di gara. Il riparto delle risorse previsto dalla programmazione regionale assegna il 32% dei fondi alle Province (che sono competenti per gli edifici delle scuole secondarie di secondo grado) e il restante 68% ai Comuni. Sono 13 gli interventi totali nel territorio piemontese, individuati per il finanziamento dell’annualità 2020. Le opere ammesse riguardano sia la costruzione di nuovi poli scolastici sia la ristrutturazione degli edifici esistenti, per la messa in sicurezza, l’adeguamento alla normativa antincendio, l’antisismica, la riqualificazione energetica. Gli interventi individuati dalla Regione per il finanziamento statale 2020 riguardano sei progetti presentati da quattro Province (Asti, Biella, Novara, Vercelli) e dalla Città metropolitana di Torino. Sette gli interventi ammessi, proposti dai Comuni di Govone, Acqui Terme, Lagnasco, Gassino Torinese, Caraglio, Romagnano Sesia, Niella Tanaro. La realizzazione di nuove scuole è prevista dai progetti presentati dai comuni di Gassino Torinese (scuola primaria statale), Caraglio (scuola primaria statale), Niella Tanaro (scuola dell’infanzia statale). (Rpi)