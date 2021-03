Campania: Alaia, al fianco dei medici del 118 per garantire prestazioni di qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Propongo innanzitutto che il Consiglio regionale approvi una Risoluzione, di cui ho già depositato una proposta, per prendere posizione per bloccare le azioni di recupero in virtù della legittimità in quanto erogato e per il ripristino della indennità, e di interloquire con chiarezza con la Corte dei Conti per spiegare la questione di una indennità che è stata riconosciuta in ragione di un lavoro particolarmente usurante. Inoltre, bisogna affrontare con una legge regionale il tema della complessiva ristrutturazione del 118 e l'eventuale passaggio dalle convenzioni alla internalizzazione del 118, per porre fine alla babele contrattuale e per rilanciare l'attuale servizio di emergenza sanitaria". L?esponente di Fratelli d'Italia Michele Schiano di Visconti ha spiegato: "Come Commissione Sanità dobbiamo chiedere un chiarimento al Presidente della Giunta regionale per avere chiarezza sul futuro del servizio di emergenza 118 e a tutela dei colleghi medici impegnati in tale fondamentale servizio che va rafforzato con la qualità che hanno dimostrato i medici fino ad oggi". Il consigliere Zinzi (Lega) ha affermato: "Bisogna aprire un'interlocuzione con la Corte dei Conti per fermare le azioni di recupero e ripristinare le indennità ma è necessario riconvocare la Commissione con la presenza della Giunta per approvare una Risoluzione su questo specifico tema e per iniziare un percorso legislativo per il 118". (segue) (Ren)