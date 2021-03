Campania: sindacati, sostenere medici 118 no a revoca indennità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei loro interventi, i rappresentanti sindacali hanno evidenziato la gravità della problematica e chiesto risposte tempestive alla politica e all'Istituzione regionale in merito alla questione relativa agli emolumenti ai medici del 118 in Campania. Pietropaolo (Cisl) ha spiegato: "La situazione è drammatica in quanto i colleghi medici, che tanto hanno dato alla sanità campana e particolarmente nell'emergenza coronavirus, con la sottrazione di questa indennità, attribuita perché svolgono un lavoro usurante, non riescono ad andare avanti economicamente e si sta smantellando il servizio di emergenza territoriale a favore del privato che non darebbe le stesse garanzie di qualità dell'attuale sistema pubblico. Quindi chiediamo l'intervento di tutte le forze presenti in Consiglio regionale in difesa del lavoro dei medici del 118 e per salvaguardare la qualità del servizio" (segue) (Ren)