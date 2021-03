Campania: Lega, incontro su indennità medici 118 si conclude con nulla di fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'appuntamento di oggi ci saremmo aspettati una soluzione da condividere tra i consiglieri e i rappresentanti dei medici presenti, invece l'incontro si è concluso con un nulla di fatto mentre il tempo passa e questi professionisti a giorni potrebbero vedere sulla loro busta paga i primi effetti dei tagli e delle trattenute per il recupero pregresso delle somme percepite". Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro: "La partecipazione della giunta e del presidente De Luca avrebbe consentito non solo di conoscere le reali intenzioni del governo regionale, ma anche di approvare una risoluzione che avrebbe costituito un importante atto di indirizzo. Così non è stato e questa assenza oggi è davvero grave. Siamo pronti a fare la nostra parte per andare incontro alle richieste sollevate dalle sigle sindacali e professionali della categoria. La Lega è dalla parte dei medici e degli operatori del 118". (Ren)