Caserta: Maurizio Turrà nel consiglio generale di Confindustria (3)

- Turrà ha continuato: "Federlavoro è sempre impegnata per sensibilizzare sia il mondo delle imprese che le istituzioni a creare un meccanismo 'virtuoso' per l'inserimento di giovani e il reinserimento di disoccupati nel circuito lavorativo, anche attraverso percorsi di riqualificazione e di aggiornamento. Sarà quindi fondamentale che le istituzioni sia governative sia regionali incentivino e favoriscano politiche attive in favore dei lavoratori, dei giovani, e dei disoccupati. E' importante creare una rete virtuosa tra istituzioni pubbliche, Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro private e professionisti, per interagire e sviluppare sempre più politiche attive del lavoro". Quindi ha concluso: "Sarà poi vitale pensare a dei meccanismi di contributi, con una visione di lungo periodo, che consentano alle imprese di mitigare gli effetti della crisi con la prospettiva di nuovi investimenti che consentano alle realtà produttive di valorizzare al meglio il proprio capitale umano e agganciare la ripresa che ci auguriamo ci sia nei prossimi anni". (Ren)