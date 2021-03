Campania: Ciarambino (M5s), gravissima situazione operatori 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce del taglio delle indennità e dell'annunciata decurtazione di un quinto dello stipendio per il recupero di tutti gli arretrati, stiamo assistendo, nel momento peggiore dell'emergenza sanitaria in Campania, a un'inevitabile emigrazione dei medici del 118. Di fronte al rischio di ritrovarci completamente sprovvisti del personale medico che, fin dal primo giorno di pandemia, è sempre stato in prima linea, reputo gravissima oggi l'assenza della Regione Campania in occasione dell'audizione in Commissione Sanità, che ho personalmente richiesto da oltre un mese e mezzo, sulla gravissima situazione in cui versano gli operatori del 118". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino. (Ren)