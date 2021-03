Covid: Piemonte, somministrate altre 13.208 dosi di vaccino, in totale sono 689 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13.208, tra cui 10.492 ultraottantenni, le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione (aggiornato alle ore 17.40). A 8.560 è stata somministrata la seconda dose. Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 689.762 dosi (delle quali 236.740 come seconda), corrispondenti al 78,6% delle 877.770 finora disponibili per il Piemonte (la percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti di Pfizer). (Rpi)