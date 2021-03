Covid: Abruzzo, approvato protocollo per medicinali a base di anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato elaborato il protocollo regionale per la somministrazione di medicinali a base di anticorpi monoclonali ai pazienti colpiti da Covid-19 che possono essere sottoposti alla terapia sperimentale autorizzata dal ministero della Salute. Il trattamento con gli anticorpi monoclonali è riservato a soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia in fase lieve o moderata, risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19, con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione o del rischio morte. Ad annunciarlo questa sera l'assessore regionale abruzzese alla Salute, Nicoletta Verì. Il documento (elaborato da un gruppo di lavoro composto da dirigenti e funzionari del Dipartimento regionale sanità e delle Asl), è stato recepito oggi pomeriggio con una specifica delibera della Giunta regionale. Già dal 10 febbraio scorso (dopo l'approvazione del decreto ministeriale sulla temporanea distribuzione degli anticorpi monoclonali bamlanivimab, etesevimab, casirivimab, imdevimab) il Dipartimento regionale aveva avviato l'interlocuzione con le aziende sanitarie in attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi. Le Asl hanno individuato i centri autorizzati alla somministrazione dei medicinali, che potranno essere utilizzati nelle unità operative di malattie infettive dei presidi ospedalieri dell'Aquila, Avezzano, Chieti, Vasto, Teramo e al Covid Hospital di Pescara. La distribuzione dei prodotti a base di anticorpi monoclonali sarà invece affidata alle farmacie ospedaliere dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo. (segue) (Gru)