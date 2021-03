Campania: Forza Italia a Cartabia, stop a demolizioni fino alla fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sospendere per tutto il periodo della pandemia o comunque fino al 31 dicembre 2021 le esecuzioni delle demolizioni giudiziali e penali di immobili abusivi abitati da persone sprovviste di alloggio alternativo e di risorse economiche per farvi fronte". Lo ha chiesto in una nota il coordinamento regionale campano di Forza Italia che oggi, per voce degli onorevoli Maria Spena e Carlo Sarro ha interrogato il ministro delle Giustizia, Marta Cartabia, per sapere se non si ritenga opportuno intervenire con specifiche norme. Sarro ha spiegato: "Il tema, per le conseguenze sociali che assume nel contesto di questa grave emergenza sanitaria, è delicatissimo e non va sottovalutato, tant'è che con Maria Grazia Di Scala, coinvolgendo l'Anci Campania e l'associazione dei comuni delle isole minori, abbiamo già sollecitato la presidenza del Consiglio dei Ministri per chiedere la sospensione degli abbattimenti su tutto il territorio nazionale". E ha concluso: "Le tantissime segnalazioni raccolte anche dal nostro responsabile del Dipartimento Casa, Raffaele Cardamuro, e gli appelli accorati che riceviamo oramai quotidianamente, non ultimi quelli delle isole minori, vanno raccolti al più presto dal Governo Draghi così come da tutte le amministrazioni interessate". (Ren)