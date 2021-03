Piemonte: 34 milioni dal governo per edilizia scolastica, programmati 13 interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a circa 34 milioni di euro i fondi per l’annualità 2020 destinati dal Ministero dell’Istruzione alla Regione Piemonte per interventi di edilizia scolastica. La Regione ha individuato gli interventi finanziabili con queste risorse, tra quelli presentati dagli enti locali (Comuni e Province sedi di istituti scolastici) nel piano annuale 2020. Il Ministero dell’Istruzione provvederà con un proprio decreto ad assegnare le risorse ai beneficiari individuati dalle singole Regioni. In attesa del decreto ministeriale, tutti gli interventi teoricamente finanziabili sono ancora formalmente privi di copertura finanziaria. “La mia politica non si indirizza nel "fare economia" com’è stato fatto in precedenza – sottolinea l’assessore all’ istruzione Elena Chiorino - bensì restituire servizi ai cittadini e questa ne è una dimostrazione tangibile. Una scuola sicura e di qualità è uno dei principali obiettivi di questa Giunta, fin dal primo giorno. In un periodo di enormi difficoltà per un sistema educativo alle prese con la pandemia, la Regione punta anche - e soprattutto - sugli investimenti strutturali, finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza dei luoghi dedicati all’educazione dei nostri ragazzi. Investimenti che interessano studenti, docenti, operatori e migliaia di famiglie: anche se la pandemia ci impone una forte attenzione al presente, non abbiamo smesso di programmare e pensare al futuro della scuola e dei nostri giovani”. (segue) (Rpi)