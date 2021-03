Recovery: Saiello (M5s), coinvolgere Regioni nel riparto dei fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Turismo e cultura sono settori che hanno pagato più di ogni altro le restrizioni tese a porre un freno all'emergenza pandemica. Per questa ragione ho voluto dare il via, questa mattina, a un ciclo di audizioni improntate a pianificare gli ambiti nei quali investire al meglio le risorse in arrivo, interpellando proprio gli uffici regionali che si occupano di questi due comparti in grave crisi". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione speciale regionale Innovazione e Digitalizzazione Gennaro Saiello: "Un momento che si è rivelato di fondamentale importanza per superare le prime criticità in quanto abbiamo appreso che, a livello centrale, almeno al momento, non c'è alcun coinvolgimento delle Regioni nella definizione della tipologia di interventi da definire. Manca, dunque, una visione su come veicolare le risorse del Recovery Fund per risollevare due settori che, per tradizione e storia, rappresentano pilastri dell'economia della Campania". Saiello ha concluso: "Nelle prossime ore scriverò ai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti perché si individui un interlocutore a livello nazionale, che possa fare da anello di congiunzione con le singole Regioni e i comparti produttivi di riferimento, così da definire un quadro completo e più dettagliato dei settori che dovranno beneficiare di maggiori investimenti". (Ren)