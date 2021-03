Vaccino: Benamati (Pd), Mise conferma azienda bolognese Bio-on possibile polo produttivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Bio-on contiene cinque bioreattori di fermentazione farmaceutica e chimica, tra i più grandi al mondo, adatti a produrre vaccini anti-Covid", spiega Benamati. "Ancora una volta l'Emilia Romagna si conferma territorio vocato alla ricerca, sviluppo e produzione industriale anche per questi specifici prodotti farmaceutici. Un forte polo biomedicale e farmaceutico, aziende come Bi-on, una importante catena del valore nel packaging, sono biglietti da visita più che convincenti", conclude Benamati. (Com)