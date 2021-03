Napoli: Clemente, privati si occuperanno della manutenzione della villa comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona rossa è un colpo al cuore alla vita della città. Ciò che potevamo fare in questo periodo era accelerare i cantieri arrecando meno disagi alla città. Via Arcoleo, Corso Vittorio Emanuele e poi via Nuova del Campo, una strada che non si toccava dal 1994, quando venne Clinton a Napoli". Lo ha detto l'assessore comunale di Napoli Alessandra Clemente intervenendo nella trasmissione Barba e Capelli su Radio Crc Targato Italia. Poi sui nuovi cantieri ha aggiunto: "I lavori sono organizzati in due fasi in via Arcoleo con un cantiere di due/tre settimane. La Galleria Vittoria resta una priorità con ispezioni geologiche alla collina di Pizzofalcone, ai consulenti abbiamo chiesto uno studio delle condutture di acqua perché dobbiamo fare in mondo che tra qualche anno non ci ritroviamo sempre con gli stessi problemi. Le vicende condominiali sono state chiuse e le cavità sono state ispezionate". (segue) (Ren)