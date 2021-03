Sardegna: in piazza operatori settore matrimoni, "date certe per ripartenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre aziende erano sane prima di tutte queste discutibili restrizioni - si legge in una nota di Confesercenti -. Possiamo accettare il rischio di un fallimento per incapacità̀ imprenditoriale ma non per responsabilità̀ del nostro governo. Anche gli aiuti ricevuti e quelli previsti dal decreto legge n. 41 del 22 marzo scorso sono da considerarsi assolutamente insufficienti. Su questo chiediamo un correttivo: qualche migliaio di euro non possono compensare oltre un anno di crisi: anche considerando le tranche di contributi a fondo perduto arrivati lo scorso anno, si copre una percentuale del fatturato perso nel solo 2020 vicina allo zero. Non solo: l'ulteriore elemosina prevista dall'ultimo decreto non arriverà prima di fine e aprile, e soprattutto niente è previsto per il primo trimestre del 2021, che invece di portare la pronosticata ripresa, ha visto aggravarsi ulteriormente l'emergenza delle imprese, ormai esasperate. Bene il superamento dei codici Ateco, ma paradossalmente con allargamento della platea di beneficiari si è evidenziata ulteriormente la scarsità di risorse". (segue) (Rsc)