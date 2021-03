Sardegna: Coldiretti, altri 300 milioni in decreto Sostegni per taglio costo lavoro in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Taglio del costo del lavoro con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in agricoltura". E' il risultato ottenuto dalla Coldiretti per sostenere le imprese agricole italiane duramente colpite a cascata dalle chiusure della ristorazione che vede coinvolta nuovamente anche la Sardegna passata lunedì scorso direttamente da zona bianca ad arancione. "Nel decreto sostegni approvato dal consiglio dei ministri - fa sapere infatti Coldiretti - sono stati stanziati ulteriori 300 milioni di euro per garantire a gennaio l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale e appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura". (segue) (Rsc)