Campania: Falco (Corecom), polizia postale indaghi su video bimbe incitate a picchiarsi da genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il video virale pubblicato su Tik Tok che riprende bimbe incitate dai genitori a picchiarsi è indegno e pericoloso. Non solo si veicolano ai figli messaggi sbagliati, ma lo si fa diffondendo contenuti diseducativi ad una platea immensa. Un duplice errore che purtroppo è ormai all'ordine del giorno. Occorre una riflessione seria e approfondita sull'utilizzo errato dei social, uno strumento potentissimo, ma spesso nelle mani sbagliate. E in particolare Tik Tok merita un'attenzione particolare, diventato palcoscenico di scene disumane, mezzo di divulgazione di pratiche illegali e violente". Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, commentando il filmato: "Chiederò alla polizia postale di indagare per risalire agli autori di questo video ignobile. Dobbiamo tutelare i minori, protagonisti loro malgrado, e lanciare un messaggio forte a tutti coloro che intendono replicare simili azioni. Devono essere consapevoli dei danni incalcolabili che arrecano ai figli". Quindi ha concluso: "Al tempo stesso, è importante che sappiano della presenza delle forze dell'ordine anche sul web e che le stesse sono in grado di risalire alla loro identità e procedere con le denunce del caso. Mi auguro che questo episodio sia trattato dagli organi competenti con la dovuta severità". (Ren)