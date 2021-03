Campania: Alaia, al fianco dei medici del 118 per garantire prestazioni di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La problematica per la quale le Asl hanno sottratto l'indennità accessoria ai medici del 118 ed hanno richiesto la restituzione di cifre molto elevate a coloro che, da quando è nato il 118 e particolarmente nella pandemia, hanno dato tutto se stessi per la salute dei cittadini, provoca un grave danno a questi medici e mette a serio rischio il sistema dell'emergenza sanitaria campana esponendola ad un vero e proprio disastro. Per questo la Commissione sanità si schiera al fianco dei medici del 118 per fermare le azioni di restituzione, ripristinare le indennità e rilanciare l'attuale servizio del 118. Nei prossimi giorni chiederò un incontro con il Presidente De Luca per conoscere quanto si sta attuando per risolvere questo problema e, qualora sarà necessario, porteremo in Commissione una proposta di legge regionale". E' quanto ha affermato il presidente della Commissione Sanita', Vincenzo Alaia, che oggi ha riunito da remoto la Commissione in audizione con i dirigenti sindacali della categoria. Valeria Ciarambino (M5s) ha spiegato: "Stigmatizzo con forza l'assenza degli interlocutori della Regione Campania a questa audizione, che ho richiesto da oltre un mese e mezzo, sono cinque anni che mi batto per la difesa del 118 e dei medici e di tutti gli operatori che vi lavorano in condizioni molto problematiche e rischiose. La vicenda che affrontiamo oggi, che è drammatica e scandalosa, si innesta in una problematica più ampia che investe il futuro e la visione del 118". (segue) (Ren)