Caserta: Maurizio Turrà nel consiglio generale di Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario creare le premesse perché l'attuale emergenza economico-sanitaria possa trasformarsi da problema in opportunità. La crisi generata da questa seconda/terza ondata avrà un effetto consistente sul sistema produttivo e sul nostro territorio ma proprio nei momenti di difficoltà occorre porre le basi per il rilancio delle attività in maniera più incisiva e concreta". Lo ha affermato Maurizio Turrà, dottore commercialista e commercialista e presidente di Federlavoro, nominato nel nuovo consiglio generale di Confindustria Caserta, presieduta da Beniamino Schiavone, manager del settore sanità privata. Le prime dichiarazioni del nuovo Presidente di Confindustria Caserta sono state di grande apertura verso le imprese del territorio "non lasciando indietro nessuno e lavorando tutti insieme, rafforzando la collaborazione con tutte le realtà del territorio: la politica, i sindacati, l'Università". Turrà ha aggiunto: "La ripresa, anche grazie al Recovery Found, sarà vigorosa ma comunque accompagnata da squilibri e forti tensioni sociali. Confindustria Caserta da sempre ha puntato sulla valorizzazione del 'Capitale Umano' nelle proprie imprese anche in sinergia con l'amministrazione regionale e l'utilizzo di tutti gli strumenti agevolativi disponibili a vantaggio delle imprese del territorio". (segue) (Ren)