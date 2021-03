Caserta: Maurizio Turrà nel consiglio generale di Confindustria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E quindi ha aggiunto: "Fin da subito, ma ancor più nel futuro prossimo di espansione economica, sarà necessario dotare il mercato del lavoro di nuovi dispositivi, che consentano di comprendere le linee di evoluzione dei fenomeni e individuarne la natura in modo da gestirne al meglio gli effetti. Bisogna assolutamente passare da una fase di politiche passive (cassa integrazione, contributi di disoccupazione) ad una fase massiccia di 'politiche attive' prendendo ad esempio le best pratics in ambito sia nazionale che europeo". Turrà ha spiegato: "Su questa linea, ritengo lodevole il programma di 'Garanzia di occupabilità dei lavoratori' (Gol), volto all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio previsto dal Jobs Act. Il programma inserito nella Legge di Bilancio 2021, grazie all'impiego delle risorse stanziate dall'Unione Europea per la ripresa delle attività economiche dei Paesi membri colpiti dalla pandemia Covid-19. In particolare, di una buona parte del Fondo React-Eu. Nella regione Campania le politiche attive hanno già dimostrato la loro efficacia, in particolare con il Programma 'Garanzia Giovani', che ha avviato al lavoro migliaia di giovani disoccupati". (segue) (Ren)