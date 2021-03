Vaccino: consegnate oggi oltre 270 mila dosi AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, l'hub nazionale della Difesa situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare ha ricevuto oltre 270 mila dosi del vaccino Astra Zeneca. La fornitura - riferisce una nota del commissario straordionario per l'emergenza Covid - è in linea con le previsioni del piano vaccinale anti Covid. Le Regioni riceveranno nelle prossime ore la propria quota. Grazie alla consegna odierna, i vaccini complessivamente approvvigionati a partire dall'inizio del mese di marzo salgono a oltre 4,7 milioni. (Com)