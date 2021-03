Piemonte: bilancio, giunta apre a proposte opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Bilancio la Giunta del Piemonte apre ad alcune delle sollecitazioni pervenute dagli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni. Ieri, durante i lavori in Prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, l’assessore Andrea Tronzano ha detto: “Abbiamo prima di tutto voluto mantenere gli equilibri di bilancio che sono indispensabili, mentre tutte le sollecitazioni provenienti dalle opposizioni sono state ritenute intelligenti, mai strumentali e condivisibili anche se alcune proposte non potranno essere accolte”. Tronzano ha ricordato che la Regione ha 6,5 miliardi di euro di disavanzo, mutui in aumento, questioni legate alla liquidità che devono essere rispettate, capacità di indebitamento pari a zero. In ogni caso sono due gli elementi trasversali individuati per ulteriori risorse: gli extra Lea e l’usura, su cui verrà aggiunto un milione di euro portando il fondo a 50 milioni e 100mila per quello sull’usura. Alla conclusione dell’esame dell’articolato mancano solo le votazioni degli articoli 2 e 7. Sul 2 sono già state svolte le dichiarazioni di voto con gli interventi di Domenico Ravetti (Pd) che pur apprezzando le aperture su alcuni emendamenti dell’assessore Tronzano ha affermato che le istanze non accolte verranno riproposte in Aula. Sulle stesse posizioni dei precedenti interventi del proprio gruppo le dichiarazioni di voto di Sean Sacco (M5s) (che ha insistito, tra le altre, sulle richieste in merito alle comunità energetiche), Marco Grimaldi (Luv) che ha lamentato il non accoglimento dei propri emendamenti e Giorgio Bertola (M4o) che, sebbene non soddisfatto, ha sottolineato l’importanza dell’accoglimento, seppur limitato, delle richieste in tema di lotta all’usura. (segue) (Rpi)