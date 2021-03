Campania: Ficco (Saues), giudici ci danno ragione, medici non devono restituire indennità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ficco ha continuato spiegando quali potranno essere queste conseguenze: "I medici non saranno più tenuti a dover restituire quanto lecitamente e col sudore della fronte percepito, mentre la delibera del '99 resterà legittimamente in vigore". Ficco ha aggiunto: "In queste ore abbiamo provveduto a trasmettere il quesito e il parere reso, non solo al ministro Speranza e al presidente De Luca ma anche, per conoscenza, al Capo dello Stato, perché si riconosca ai nostri medici un diritto legittimo, acquisito con inenarrabili sacrifici e rischi". Quindi ha concluso: "Parliamo di quegli stessi medici che insieme a tantissimi altri operatori sanitari sono candidati al premio Nobel per la Pace, di quegli stessi medici ai quali adesso non esitiamo a tagliare lo stipendio". (Ren)