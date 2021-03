Sardegna: in piazza operatori settore matrimoni, "date certe per ripartenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche Cagliari, Sassari e Nuoro fra le 30 piazze italiane che saranno interessate da una manifestazione promossa da Confesercenti e denominata "Insieme per il wedding" con l'intento di sostenere la richiesta di una data certa per la ripartenza dei matrimoni. L'iniziativa è in programma il prossimo 26 marzo. Gli operatori del settore, che a Cagliari manifesteranno davanti al palazzo della Regione, in viale Trento, chiedono misure di aiuto per il comparto. "Perché altri settori sono ripartiti, come ad esempio quello delle crociere e non quello dei matrimoni? - spiega Nicola Murru, direttore della Confesercenti provinciale di Cagliari - Perché non stabilire il numero degli inviati in proporzione alla capienza ed estensione delle strutture ricettive come suggerito nei nostri protocolli? In questi protocolli, inoltre, si prevede anche la necessità di effettuare un tampone nelle 48 ore precedenti la cerimonia, tampone da estendere a tutti gli ospiti con il conseguente azzeramento di qualsiasi rischio". (segue) (Rsc)