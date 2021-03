Pd: prima riunione segreteria Letta, focus su circoli e sanità Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta questa mattina la prima riunione della segreteria convocata dal segretario nazionale Enrico Letta. Lo riferisce una nota del partito. Il segretario ha affrontato le modalità e i temi di lavoro delle prossime settimane, in particolare il vademecum inviato ai Circoli per la costruzione delle Agorà democratiche. Fra i punti in primo piano anche lo stato di avanzamento del piano vaccinale, con la conseguente ricaduta sulle riaperture scolastiche e la situazione di emergenza sanitaria in Lombardia.(Com)