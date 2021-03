Abruzzo: ricostruzione, ristori imprese, online graduatorie aziende ammesse a contributo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data di scadenza del bando, lo scorso 10 febbraio, sono pervenute complessivamente 130 domande per una richiesta complessiva di oltre 2,6 milioni di euro. Le graduatorie complete sono state pubblicate sul sito dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016. "Un altro importante passo avanti nell'ambito della ricostruzione post sisma. Gli interventi messi in atto dall'Ufficio speciale non riguardano solo la ricostruzione fisica degli edifici colpiti dal terremoto, ma anche le attività imprenditoriali che hanno bisogno di adeguati ristori per colmare le perdite e per poter riprendere a pieno ritmo le loro attività. Ringrazio la commissione per avere elaborato la graduatoria nei tempi previsti così da poter passare alle fasi successive". Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. (Gru)